Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'da vatandaşlarla buluştu

Koçarlı'da seçim bürosunun açılışına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta Başkan Çerçioğlu'na, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Hasan Çetinbaş, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ile İYİ Parti Koçarlı İlçe Başkanı Zülfikar İstek de destek verdi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler tören alanına ulaşmakta zorlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'nın her mahallesinde yatırımlar yaptığının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise “50 yılda yapılmayan yatırımı Mutlu Başkan'la birlikte 5 yıl içerisinde yaptık. Desteklerinizle önümüzdeki dönemde bunun iki katını yapacağız” dedi.

Miting havasında yapılan açılışta kendisini her zaman destekledikleri için kadınlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu Koçarlı'ya yapılan yatırımları sıralayıp “Tencerenin ne kadar zor kaynadığını en iyi biz kadınlar biliriz. O yüzden kadınlarımızın daha fazla kazanması için Çakırbeyli Köy Pazarı'nda yer verdik. Bütçelerine katkı sağlıyoruz, iş kurmalarını sağlıyoruz. Sakız koyunu dağıttığımız kadınlarımız koyunculuğa başladı. Daha fazlasını yapmamız için verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. Desteklerinizle Koçarlı'yı da daha iyi yapacağız” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'ya 5 yılda 58 milyon liralık yatırım yapıldığının altını çizerek Koçarlı'ya 111 kilometre yolun yanı sıra 104 kilometre de ASKİ'nin hat çalışması yaptığını ifade etti. Başkan Çerçioğlu ayrıca ASKİ'nin 20 sondaj kuyusu açıp 24 adet de paket arıtma tesisi açtığını sözlerine ekledi.

Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet, seçim ofisinde açılış sonrası vatandaşlarla sohbet etti.