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Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'daki deve güreşi şenliği'ne katıldı

Koçarlı 5.

Deve Güreşi Şenliği'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.


Bu yıl 5'incisi düzenlenen Koçarlı Deve Güreşi Şenliği'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu güreşi izlemeye gelen binlerce vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Ege Bölgesinden yaklaşık 130 devenin katıldığı güreş alanına Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte gelen Başkan Çerçioğlu vatandaşları selamladı. Vatandaşlar güreşi izlemeye gelen ve kendilerini selamlayan Başkan Çerçioğlu'na alkışlarla karşılık verdi.


Protokol tribününden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası için düzenlenen deve güreşi müsabakasını izleyen Başkan Çerçioğlu, müsabaka sonunda Bodrum'dan “Galidonya 48” ile Çine'den “Ayar Efe” adlı develerin sahiplerine kupalarını takdim etti. Başkan Çerçioğlu kupa töreninin ardından güreş alanından ayrıldı.

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