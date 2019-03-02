Başkan Çerçioğlu: “Köşk daha iyi olacak”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk'te İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'nın seçim ofisinin açılışını yaptı.

Açılış töreninde Başkan Çerçioğlu'na İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'nın yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Köşk İlçe Başkanı Gülşah Özcan, CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu'nu ve beraberindeki heyeti Köşklü vatandaşlar yoğun alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Köşk'ün tarihi günlerinden birisini yaşadığı açılış töreninde Başkan Çerçioğlu bir konuşma yaptı.

Aydın'da hiçbir vatandaş ve mahalle arasında ayrım yapmadan hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Köşk'e yıllardır yapılmayan hizmeti yaptık. Köşk'te yaklaşık 100'er kilometre yol ve hat çalışma yaptık. Göreve geldiğimizde Aydın'da 60, Köşk'te 6 mahallemizin suyu haftada 2 saat akıyordu. Köşk'te Akçaköy, Başçayır, Karatepe, Sarıçam, Ağıtlar, Ketenyeri mahallelerinde su akmıyordu. İlk yaptığım bu mahallerimize su getirmek oldu. Şimdi bu mahallelerimizde 24 saat su akıyor. Birçok köyümüzün asfaltı yoktu, yollarımızı yaptık. İnsanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Köşklüler vefalı, yiğit insanlardır. Size kimin hizmet ettiğini iyi biliyorsunuz. Veli Başkanımla Köşk'e birçok yatırım yapacağız. Verin bana Veli Başkan'ı Köşk'ü uçuralım” diye konuştu.

Kadınların yürüyüş yolu talebine de karşılık veren Başkan Çerçioğlu, “Veli Başkanın bütün projelerinin arkasındayım. Önümüzdeki dönemde Veli Başkan'la kadınlarımıza yürüyüş yolu da yapacağız. 5 yıldır günde 18 saat çalıştık, şimdi Veli Başkan'ımla günde 18 saat çalışacağız” diye konuştu.

5 yıldır sosyal belediyecilik yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Aydın'da yaşayan hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedim, etmeyeceğim de. En büyük desteği üreticiye verdim. Çünkü üretici zorluk yaşıyor. Onun için Ege Et, Ege Yem ve Ege Süt'ü hayata geçirdik. Çünkü biz köylünün, üreticinin yanındayız” dedi.

Başkan Çerçioğlu konuşmasında, yarın Köşk'ün Ilıdağ Mahallesi'nde 300 tonluk su deposunun temelinin atılacağının da müjdesini verdi.

Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu, Başkan Tuna ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.