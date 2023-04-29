Başkan Çerçioğlu, Köşk'te vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Köşk'te vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar Köşk Pazarı'nı gezen Başkan Çerçioğlu'na sebze ve meyve fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Başkan Çerçioğlu ile sohbet eden bir ayakkabı tamicisi ise işlerinin çok iyi olduğunu söyleyerek müşterilerinin minimum 500 liraya ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettirdiğini ifade etti. Bir emekli vatandaş ise 1 kilogram et bile alamadığından şikayet ederken başka bir vatandaş da üç gün çalışıp evin haftalık soğan ihtiyacını ancak karşılayabildiğini söyledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu ise önümüzdeki dönemde hayat pahalılığının önüne geçileceğinin altını çizdi.