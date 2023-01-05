Başkan Çerçioğlu koyunları telef olan üreticiye destek oldu

Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları telef olan üreticinin yardımına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yetişti. Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla üreticiye sakız koyunları hibe edildi. Üretici Kemal Ertopçu, Başkan Çerçioğlu'na kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Dün akşamüzeri meydana gelen olayda, üretici Ertopçu'nun küçükbaş hayvanları telef olmuştu. Olayın duyulması üzerine Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreticinin zararını karşılamak için bugün kendisine sakız koyunlarını teslim etti. Küçükbaş hayvancılıkla geçindiğinin ifade eden Ertopçu, koyunları kurbanlık olarak yetiştirmeye çalıştığını söyledi. Ertopçu, “Ekmeğimizi hayvancılıkla kazanıyoruz. Başkan Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadı. Telef olan koyunlarımızın yerine sakız koyunları verildi. Başkanımızın bize destek çıkması bizleri çok mutlu etti. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.