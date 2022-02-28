Başkan Çerçioğlu; "Kuşadası'na yakışan bir alan kazandırdık"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le birlikte, Kuşadası TARİŞ Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Kuşadası'na yakışan bir alan kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, eğer alan kamulaştırılmasaydı bu alana otel yapılacağına dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, "Otel olsaydı blok olarak bir beton yığınıyla karşılaşacaktık. Şimdi burada Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binası, kültür merkezi ve çok amaçlı salonları olan; altında ve arkasında otopark olan Aydın halkının kullanabileceği bir proje gerçekleştirdik. Bu projeye en başta karşı çıkanlar oldu. Biz de, bırakın Kuşadası halkı kullansın, dedik. Burası bu kordonda yapılaşmanın olmadığı tek alandı. Benim vicdanım buranın otel olmasına elvermedi, bundan dolayı kamulaştırdık" dedi.

Alanın, Aydın ve Kuşadası halkından toplanan vergilerle kamulaştırıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "İyi ki kamulaştırmışız, burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet olarak hazırladık. İçerisindeki tescilli binaları, tarihimizi de koruduk. Burası bir kent meydanı oldu, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir mekan haline geldi" şeklinde konuştu. Başkan Çerçioğlu en büyük teşekkürü Aydın ve Kuşadası halkına sunduklarını ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le birlikte daha güçlü olduklarını, hizmete aç olan Kuşadası'nın bu dönemde hizmet çağı yaşadığını ve hizmetlerin katlanarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Günel ise Başkan Çerçioğlu ile birlikte Kuşadası halkına hizmet etmekten onur duyduklarını belirtti.