Başkan Çerçioğlu Kuşadası'nda muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel'le birlikte Kuşadalı muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'na önümüzdeki süreçte de yatırımların ve hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yemekte başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da eşlik etti. Mahalle muhtarlarının mahallelere yapılmasını istedikleri yatırımları ve hizmetleri ilettikleri başkan Çerçioğlu, her vatandaşa ve her mahalleye eşit ve adil hizmet etmeye devam edeceklerini ifade edip “Turizm kentimiz Kuşadası'na hiçbir dönem yapılmayan yatırımı yaptık. Kuşadası Aydın Büyükşehir'den en fazla yatırım alan ilçelerden bir tanesi. Bundan sonra da Ömer Başkan'la birlikte yeni yatırımları Kuşadası'na kazandıracağız” diye konuştu.