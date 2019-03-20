Başkan Çerçioğlu, Mersinbeleni Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'nın Mersinbeleni mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların ve muhtarların Başkan Çerçioğlu'na destek vermek için akın ettikleri mahallenin cemiyet alanı tamamen doldu.

Vatandaşlara seslenen ve onları "Ne kadar güzel bir karşılama. Hepinize teşekkür ederim" sözleriyle selamlayan Başkan Çerçioğlu, "Özellikle de hanım kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum, işlerini güçlerini bırakıp gelmişler" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Koçarlı'ya 58 milyon lira yatırım yaptıklarını söyleyip "Önümüzdeki dönemde de Mutlu Başkanımla beraberim. Bu dönemde Mersinbeleni'ne 10 kilometre yol, 2 bin 300 metre içme suyu ve yağmur suyu altyapısı yaptık. Mersinbeleni'ne yaptığımız toplam yatırım 1 milyon 710 bin liralık yatırım yaptık. Yaptığımız hizmetleri say say bitmiyor. Önümüzdeki dönemde bu yaptığımız yatırımların iki katını yapacağız" diye konuştu.

"Sizler vefalı insanlarsınız, kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.