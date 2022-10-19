Başkan Çerçioğlu, Mimar Sinan Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın merkezdeki Mimar Sinan Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Parkla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, parktaki mevcut ağaçların yerinde korunduğunu ve 502 yeni ağaç daha dikildiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, parkın mahalleye ve Aydın'a değer katacağının altını çizdi.

Aydın'ın birçok yerinde eşzamanlı olarak yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Mimar Sinan Parkı'nda da çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Parkta incelemelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, “Aydın'a yeni bir park daha kazandırıyoruz. 31 bin metrekare alana sahip Mimar Sinan Parkı'nda yaklaşık 30 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyoruz. Aydınlıların nefes alabilecekleri bu alanda kütüphaneden etkinlik alanlarına, yürüyüş-bisiklet yollarından tenis kortuna, çocuk oyun alanlarından tematik koku bahçelerine kadar birçok farklı kullanıma yer veriyoruz. Ayrıca gençlerimizi de unutmayarak burada spor alanları, kaykay pisti ve fitness alanı da oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Alana 502 yeni ağaç daha dikildiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, bu yeşil alanın da Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulundu.