Başkan Çerçioğlu MS hastası muhtarın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaklaşık bir yıl önce Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan, hastalığının ilerlemesi sebebiyle de tekerlekli sandalye ihtiyacı ortayla çıkan Çine Kadılar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yaşar'ın talebini yerine getirdi.

Dört dönemdir muhtarlık yapan Hüseyin Yaşar, yaklaşık bir yıl önce merkezi bir sinir sistemi hastalığı olan MS'ye yakalandığını öğrendi. Geçen süreçle birlikte hastalığı ilerleyen Yaşar'ın tekerlekli sandalye ihtiyacı ortaya çıktı. Talebini Başkan Çerçioğlu'na ileten Yaşar'ın akülü tekerlekli sandalye talebi Başkan Çerçioğlu tarafından yerine getirildi.

Akülü tekerlekle sandalyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ve Çine Belediye Başkanvekili Hasan Yörük tarafından teslim edilen Yaşar duygularını, “Özlem Başkan bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman yetişiyor, vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Başkanımıza akülü tekerlekli sandalye ihtiyacımı karşıladığı için çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti.

Hüseyin Yaşar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu ise her zaman kendisinin yanında olacaklarını söyledi.