Başkan Çerçioğlu, “Öğretmenlerimize teşekkür ederiz”

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğretmenlerin gününü kutlayıp, "Öğretmenlerimizin bizlere, bu ülkeye ve bu ülkenin inşa edilmesine sundukları katkı için teşekkür ederiz" dedi.

Tüm anne babaların çocuklarının en kıymetli hazineleri olduğunu söyleyen başkan Çerçioğlu "Ben de bir anne olarak biliyorum ki, çocuklarımızın geleceğe donanımlı olarak hazırlanması en önem verdiğimiz konu. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin özverisi onları geleceğe hazırlıyor. Kutsal mesleklerini yapmak için evlerinden uzakta kalan, her gittikleri yeri yurt edinen öğretmenlerimizi selamlıyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek yeni nesilleri eğiten ve geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Öğretmenlerimize özverilerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Büyükşehirden "karanfilli" sergi

Diğer taraftan, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel bir sergi düzenliyor. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide Aydınlı sanatçıların resim ve heykelleri yer alıyor. Serginin açılışında çoğunluğu öğretmen olan sanatçılara Öğretmenler Günü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından birer karanfil takdim edildi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Öğretmenlerini yalnız bırakmak istemeyen ve tebrik etmek isteyen öğrenciler de sergiye katılarak öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Sanatçılar ise Öğretmenler Günü vesilesiyle eserlerini ve kendilerini bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Serginin 28 Kasım 2018 tarihine kadar gezilebileceği öğrenildi.