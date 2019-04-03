Başkan Çerçioğlu: “Otizmin farkındayız, yanındayız”

Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuza yansıtılan görselle otizme dikkat çekildi ve otizmli bireylere destek verildi. Otizmin bir eksiklik değil bir farklılık olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarının altını çizdi.

Havuzun otizmin rengi olarak kabul edilen mavi renkte aydınlatılmasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin binası da mavi renge büründü. Başkan Çerçioğlu, otizmin toplumdan soyutlanmayı gerektirmediğini, otizmli bireylerin sabır ve eğitimle toplumla uyum içerisinde yaşayabildiklerini belirtti.

Toplum olarak otizmli bireylerin farklı olduklarını kabul etmenin, farkındalık adına ilk adım olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu "Toplumların farklı renkleri olan otizmli bireyleri ve sabır timsali ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Otizmli bireylerin topluma katılmaları için ihtiyacımız olan sabır ve iyi bir eğitim. Erken tanı da olmazsa olmazlardan. Gereken ilgiyi ve anlayışı ama en önemlisi sabrı göstererek anne babaların üzerlerindeki yükleri paylaşabiliriz. Bizler her zaman otizmli bireylerin ve ailelerinin yanındayız" diye konuştu.