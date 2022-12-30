Başkan Çerçioğlu patlama bölgesinde

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangın sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Bir takım programlar için Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Başkan Çerçioğlu, olayın duyulmasının ardından hemen bölgeye gitti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, patlama sırasında hayatını kaybeden 7 vatandaşa başsağlığı diledi. Başkan Çerçioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ Nazilli'de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.