Başkan Çerçioğlu, plaj voleybolu heyecanına ortak oldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 2019 yılının en büyük plaj voleybolu organizasyonu olan 2 Yıldızlı FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Aydın etabı tüm hızıyla sürüyor. Dün maçları izleyerek heyecana ortak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı dünyanın en prestijli turnuvalarından birisine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu maçları, Büyükşehir Belediyesi meclisi sonrasında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşad Engin Özcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kollar Başkanı Ayşe Özdemir ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte izledi.

56 takımın mücadele ettiği Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki turnuvada çok çekişmeli ve heyecan dolu maçların oynandığını belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydın'da böylesine önemli bir turnuvayı yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm Aydınlı vatandaşlarımızı bu prestijli turnuvayı izlemeye davet ediyoruz. Özellikle anne babalardan çocuklarını getirmelerini ve onlarla birlikte bu heyecana ortak olmalarını istiyoruz" dedi.