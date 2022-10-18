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Başkan Çerçioğlu Salı pazarında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın merkezde Salı Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın merkezde Salı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinlerken, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.



Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Başkan Çerçioğlu'na pazardaki fiyatların yüksek olmasından yakındı. Pazarcı esnafı ise konuyla ilgili kendisiyle sohbet eden Başkan Çerçioğlu'na girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dert yandı. Pazarcı esnafı, tarımsal üretimde özellikle tohum, gübre, mazot ve işçilik masraflarının kendilerini zorladığının altını çizdi. Esnaf, işlerini yüksek girdi maliyetleriyle devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

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