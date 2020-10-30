Başkan Çerçioğlu, SMA hastası Doğu bebeğe destek istedi

Bu yılın başında tip 1 SMA teşhisi konan 14 aylık Doğu bebek, ABD'de tedavisinin yapılabilmesi için yardım bekliyor. Doğu bebek için gerekli miktarın büyük bir çoğunluğu toplanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gerekli 2.4 milyon dolardan kalan 160 bin doların da toplanabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulundu. Başkan Çerçioğlu, "Bizce her insan hayatının bir döneminde bir canın kahramanı olmuştur. Şimdi de Doğu bebek için kahramanlıkta bulunma zamanı. Doğu bebeğin kahramanı biz olalım" ifadelerini kullandı.

Doğu bebeğin sadece ABD'de yapılabilen ve başarı oranı yüzde 95 olan gen nakli tedavisi görmesi gerekiyor. Şimdiye kadar ilaç tedavisi gören Doğu bebek, SMN2 genindeki bozukluk nedeniyle sağlığına kavuşabilmek için bu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Doğu bebek motor nöronlarını kaybetmemesi için de her gün saatlerce fizik tedavi görüyor.

Başkan Çerçioğlu, SMA hastalarında ilk iki yaşta ölüm oranının çok yüksek olmasından kaynaklı Doğu bebeğin tedavisinin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi. İşlevini yitiren motor nöronlarının yerine gelmemesi sebebiyle Doğu bebeğin tedaviyi bir an önce almasının hayati olduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu, herkese destek olma çağrısında bulundu.

Başkan Çerçioğlu, "İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel ülkemin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. SMA hastası Doğu bebek hayata tutunabilmek için desteklerinizi bekliyor. Hep birlikte çocuğumuzun şifa bulması için yardım kampanyasına destek olalım. Doğu'nun kahramanı ve şifası biz olalım" dedi.