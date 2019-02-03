Başkan Çerçioğlu, Söke deve güreşi festivaline katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl 5'incisi düzenlenen Söke Deve Güreşleri'ne katıldı.

Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel'in yanı sıra CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, CHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalkılıç, Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar'ın eşlik ettiği Başkan Çerçioğlu'nu desteklemek için yeni seçilen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda yönetimi de güreş alanına geldi.

Başkan Tuncel ve beraberindeki heyetle güreş alanına inerek vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Aynı zamanda Söke Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Sevenler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı da olan Muharrem Kaçar, Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edecekleri söyleyip devecilik kültürünün yaşatılması için her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen güreşleri izlemekten ve bu Yörük geleneğini yaşatıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, kazanan pehlivan develerin sahiplerine kupalarını da verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Söke Deve Güreşi'nde Türkiye'nin birçok bölgesinden toplam 128 deve güreşti.