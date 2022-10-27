İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Çerçioğlu, Söke Ticaret Borsası heyetini ağırladı

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, beraberindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, beraberindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Başkan Çerçioğlu, Sağel ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ayrıca borsa başkanlığına yeniden seçilen Sağel'i tebrik ederek başarılar diledi. Sağel ve beraberindeki heyet ise Başkan Çerçioğlu'nu Aydın ve Söke'deki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.