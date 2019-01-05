Başkan Çerçioğlu, Söke'de muhtarlarla buluştu

Aydın'ın tüm ilçelerini dolaşarak her gün farklı bir ilçede muhtarlarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sökeli muhtarlarla bir araya geldi. CHP Söke Belediye Başkan adayı Levent Tuncel'in eşlik ettiği başkan Çerçioğlu, Söke'ye ve mahallelerine yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda başkan Çerçioğlu ve Tuncel'in yanı sıra eski CHP Aydın Milletvekili Mehmet Semerci, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Söke Muhtarlar Odası Başkanı Ali Çıtak da hazır bulundu.

Sökeli muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nin mahallerine yaptığı yatırım ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade edip önümüzdeki dönemde de başkan Çerçioğlu'nu ve Tuncel'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda bir konuşma yapan başkan Çerçioğlu “Göreve ilk geldiğimizde Aydın genelinde 58 mahallenin suyu akmıyordu. Öncelikli olarak bu mahallelerden başlayıp Aydın'da susuz mahalle bırakmadık. Günde 18 saat Aydın'ı daha ileriye taşımak için çalıştık. Söke'ye bugüne kadar 102 milyon lira yaptık. Söke de dahil olmak üzere Aydın'ın ilçelerine 40 yılda almadığı yatırımı yaptık. Sizlerin artan desteğiyle önümüzdeki dönemde de bu yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Sözlerine “Ben Aydın sevdalısıyım. O yüzden güzel Aydınımın her yerinin kalkınmasını istiyorum” diyerek devam eden başkan Çerçioğlu, “Aydınlıların vefalı insanlar olduğunu, yapılan hizmeti unutmadığını biliyorum. Bizler yerel yöneticiyiz. Seçildikten sonra rozetimizi bir kenara bıraktık. Örneğin AYBA ile vatandaşlarımız arasında hiç ayrım yapmadık. Hangi vatandaşımızın ihtiyacı varsa yardımına koştuk, koşmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, başkan Tuncel'le birlikte her vatandaşa ve her mahalleye eşit ve adil yatırımın, hizmetin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizdi.