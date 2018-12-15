Başkan Çerçioğlu Sultanhisar pazarını ziyaret etti

Pazardan alışveriş yapan başkan Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi.

Pazarcı esnafıyla bir süre sohbet de eden başkan Çerçioğlu "Burada satılan ürünler, çiftçimizin ürettiği Aydın'ın domatesleri, fasulyeleri. İstanbul gibi şehirlerde fiyatlar çok pahalı. Fakat Aydın'da öyle değil. Üreticimiz sabah tarlasından, bahçesinden domatesini toplayıp pazara getirmiş ve satıyor. Aracı olmayınca elbette hem üretici kazanıyor hem de tüketici kazanıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin ve tüketicimizin daha fazla kazanması için birçok proje geliştirdik ve geliştirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Pazarda başkan Çerçioğlu'na özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar'ın Rekmez Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle birlikte Sultanhisar pazarında pazarcılık yapan Meşkure Ata'yla da bir süre sohbet etti. Yaşlı kadının tezgâhındaki bütün mandalina, portakal ve balkabaklarını satın alan başkan Çerçioğlu, tüm ürünleri satılan yaşlı çiftin daha sonra evlerine bırakılmasını sağladı.