İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar pazarını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar’da kurulan semt pazarını gezerek vatandaş ve esnaflarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar'da kurulan semt pazarını gezerek vatandaş ve esnaflarla buluştu.


Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu Aydınlıların bahar aylarında severek tükettikleri kedirgen (yabani kuşkonmaz) satın aldı. Pazarcıların hayat pahalılığından yakınması üzerine Başkan Çerçioğlu demeti 10 liradan satılan kedirgen için "Pazarcı kardeşlerim bir demeti toplamak için dağları dolaşmışlar. Hayat ne kadar pahalı. Bir demet kedirgenle bir kişi doymaz. Bunu pişirmek için pırasa ve yumurta da almak gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin tek yemeği 50 liraya geliyor. Artık tencere bu kadar zor kaynıyor" diye konuştu.


Geçen kış yine Sultanhisar pazarında tanıştıkları Meşkure Ata'yla karşılaşan Başkan Çerçioğlu yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Başkan Çerçioğlu yaşlı kadının tezgâhındaki bütün ürünleri satın aldı ve yaşlı kadının evine bırakılmasını sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.