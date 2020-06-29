Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların bir araya geldiği kamusal alanların dezenfeksiyonunda çalışmalara devam ederken, kurulan istasyonlarda da toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca Aydın genelinde iş yerlerinin dezenfeksiyonuna da devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halk sağlığını her şeyden çok önemsediklerini vurguladı. Başkan Çerçioğlu, tatil mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil beldelerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu, “Tedbirleri gevşetmeyelim”

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların salgına karşı gerekli hijyen ve korunma tedbirlerini almaya devam etmeleri konusunda da uyarıda bulunurken "Virüs vakaları maalesef ülke genelinde son günlerde artış göstermeye başladı. Bu da bize aldığımız tedbirleri devam ettirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bunun yanında maske kullanımı ve kişisel hijyene dikkat etmek salgına karşı alınabilecek en iyi tedbirler. Vatandaşlarımızı maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.