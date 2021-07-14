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Başkan Çerçioğlu, "Tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı tatilini Aydın’da geçirecekler için aşı çağrısı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı tatilini Aydın'da geçirecekler için aşı çağrısı yaptı.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan vatandaşları tatil telaşı sardı. Birçok tatil beldesindeki otellerde rezervasyonlar dolarken, vatandaşlar da uzun süre sonra sokağa çıkma kısıtlamaları olmadan tatil yapmanın keyfini yaşayacak. Aydın'ın turistik ilçeleri Kuşadası ve Didim'de de bayram tatili heyecanı yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek vatandaşlara seslendi.



Tüm tedbirleri aldıklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Kurban Bayramı tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek vatandaşlarımız için biz; tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Sizlerden isteğimiz; sağlığınızı korumak adına, aşınızı olmanız, sevdiklerinizi korumanız."

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