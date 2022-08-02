Başkan Çerçioğlu, Tekstil Park'ta vatandaşlar ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin halka kazandırdığı Aydın Tekstil Park, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. Geniş yeşil alanları, parkları, sanat galerisi, aquaparkı, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Aydınlıların gözde mekanı olan Aydın Tekstil Park, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleriyle de vatandaşlar için çekim merkezi oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sineması etkinlikleri çerçevesinde, Aydın Tekstil Park'ta yayınlanan Yol Arkadaşım filminin gösterimine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Her vatandaş ile tek tek ilgilenen Başkan Çerçioğlu, Aydın Tekstil Park ve içerisinde yapılan etkinlikler hakkında vatandaşları dinleyerek görüş ve önerilerini aldı.

“Aydın'a değer katan yatırımlar yapmaya devam edeceğiz”

Aydın Tekstil Park alanının halka kazandırılmasının ne kadar önemli bir iş olduğunu, vatandaşların parka gösterdikleri yoğun ilgiden kolaylıkla anlaşılacağını belirten Başkan Çerçioğlu, “Her gün binlerce vatandaşımız bu alanı kullanarak aileleri ile birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Çocukların özgürce eğlendiği, gençlerin spor yaptığını, kültürel etkinliklere binlerce vatandaşımızın ailecek katıldığını görmek bizi çok mutlu ediyor. İşte bu güzel atmosferden aldığımız enerjiyle, vatandaşlarımızın yaşam konforunu daha da arttıracak ve Aydın'a daha fazla değer katacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.