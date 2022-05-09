Başkan Çerçioğlu, Terzi ve Konfeksiyoncular Odası'nı ağırladı

Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın yönetim kurulu, oda başkanı Yüksel Sabancı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Oda başkanı Yüksel Sabancı, Başkan Çerçioğlu'nu gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda dolayı tebrik etti. Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu ise her zaman esnaf odalarının yanında olacaklarının altını çizip yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.