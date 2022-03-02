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Başkan Çerçioğlu TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Bozkurt'u ağırladı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Aybek ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Aybek ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Belediyecilik alanında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Tüm Bel-Sen heyeti, sosyal belediyecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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