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Başkan Çerçioğlu, Vanlı kardeşleri Aydın'a davet etti

Van’da çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak gönülleri fetheden Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşleri, Başkan Çerçioğlu Aydın’a davet ederek “İki vatansever evladımızı ailesiyle birlikte kentimizde görmekten mutluluk duyarım” dedi.

Van'da çöpte buldukları Türk bayraklarını asarak gönülleri fetheden Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşleri, Başkan Çerçioğlu Aydın'a davet ederek “İki vatansever evladımızı ailesiyle birlikte kentimizde görmekten mutluluk duyarım” dedi.


Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayraklarını çöpten alarak tel örgüye asan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlere bir takdir de Aydın'dan geldi. Geçimlerini çöplerden topladıkları hurdalar ile sağlayan kardeşlerin çöpte buldukları bayrağa sahip çıkmalarının görüntülerini izledikten sonra harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kardeşleri Aydın'a davet etti.


Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Duman kardeşleri Aydın'a davet eden Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Van'da kağıt toplarken çöpe atılan Türk Bayraklarını gören iki evladımızı yaptıkları bu onurlu davranış için yürekten tebrik ediyorum. 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluş Günü'nde Bayrağımıza sahip çıkan iki vatansever evladımızı ailesiyle birlikte kentimizde görmekten mutluluk duyarım” ifadelerine yer verdi.

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