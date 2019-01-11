Başkan Çerçioğlu ve Denizli Milletvekili Sancar sivil toplum ve meslek örgütlerini ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlı esnafın ve iş insanlarının beklentilerini dinlemek, çözüm önerilerini aktarmak için Aydın'a gelen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la birlikte Aydın'daki sivil toplum ve meslek örgütlerine bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde başkan Çerçioğlu ve Sancar'ı CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin eşlik etti.

Görüşmeler öncesi bir açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar "Aydın'a geldiğimde huzuru, mutluluğu yaşıyorum. Aydın'da ve tüm Türkiye'de teveccüh görmüş bir büyükşehir belediye başkanımız var. Aydın'da belediye hizmetlerinin vatandaşa en sade ve en seri yansıyan bir il olmasının içimizdeki mutluluğu başka. Ekonominin zor dönemden geçtiği şu günlerde Ege Bölgesi'nin incisi güzel Aydın'da esnafın, işadamlarının ekonomik sıkıntılarını anlayabilmek ve bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi sunmak için bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Heyet ilk ziyaretini 133 No'lu Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'a gerçekleştirdi. Kooperatif üyesi esnafın yaşadığı sıkıntıların ve çözüm önerilerini görüşüldüğü toplantı sonrasında heyet, Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş'i ziyaret etti.

Daha sonra Veteriner Hekimler Odası'na geçen heyet burada oda başkanı Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen'i de ziyaret eden heyetin son durağı ise Aydın Sanayi Odası oldu. Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve oda yönetim kurulunun hazır bulunduğu görüşmede, Aydın sanayicisinin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmeler sonrasında "Ekonomi gündemli görüşmelerimizde sivil toplum ve meslek örgütlerimizin görüşlerini dinledik. Esnafımızın ve iş insanlarımızın ülke ekonomimizin zor günlerden geçtiği şu günlerde yanlarında olduğumuzu ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik başta olmak üzere, Aydın'ın ekonomik hayatının bu zorluklardan daha az etkilenmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.