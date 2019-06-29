Başkan Çerçioğlu yeni döneme hızlı başladı

Bir önceki dönemden bu yana 3 bin 500 kilometreden fazla yol çalışması yapılan Aydın'da yolların iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Başkan Çerçioğlu, yeni dönemin Aydın için uzun soluklu hedeflere ulaşma dönemi olduğunu söyledi.

Son dönemde Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin yollardaki imzası niteliğindeki sarı çizgiler hızla artarken bahar aylarından bu yana da özellikle tatil beldelerinde çalışmalar hızlandırıldı. Kuşadası ve Didim'de birçok yolda iyileştirme yapılırken birçok yolda da yenileme çalışması yapıldı.

Geçen yıl bir bölümü yapılan ve ziyaretçilerle site sakinlerinin takdirini kazanan Sevgi Yolu'nda en son parke çalışması yapılarak çalışmalar bitirildi ve yol hizmete açıldı. Vatandaşlar özellikle akşamüzerleri buluşma noktası haline getirdikleri Sevgi Yolu'nda hem yürüyüş yapabiliyor hem de bisiklete binip yol üzerinde belirli yerlere konulan fitness aletleriyle spor yapabiliyor.

Yol çalışmalarında en son Güzelçamlı Panion Caddesi, Soğucak 1425. Cadde, Davutlar-Güzelçamlı yolu, 101. Cadde ve Ege Bilkent Sitesi yolu bitirilirken, çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Vatandaşların mutluluğu için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Yola çıktığımızda Aydın'ın daha da modern bir il olması için koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. Yaptığımız binlerce kilometre altyapı ve üstyapı çalışmasıyla bunun büyük bir bölümünü başardık. Yeni dönem koyduğumuz uzun soluklu hedeflere ulaşma dönemi olacak. Aydın'da her şey çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.