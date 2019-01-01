Başkan Çerçioğlu yeni yıla Aydınlılarla birlikte girdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, yılın ilk kar yağışının yaşandığı Atatürk Kent Meydanında ışık, ses ve lazer ışık gösterileri; konserler ve havai fişek gösterisiyle gönüllerince eğlendi.

Yeni yıla vatandaşların arasından Kent Meydanı'nda giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yılının mutluluk getirmesini dileyip yeni yılda ve önümüzdeki süreçte de birliktelik mesajı verdi.

Suni karla beyaza bürünen meydanda soğuk havaya rağmen birlerce vatandaş aileleriyle birlikte yeni yıl eğlencesinin tadını çıkardı. Aydınlılar saat gece yarısını gösterdiğinde Hakan Doğanay'ın gerçekleştirdiği şovla dans edip havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. Düzenlenen etkinlikler için başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Aydınlılar, yeni yılın mutluluk getirmesini diledi.