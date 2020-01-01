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Başkan Çerçioğlu, yeni yıla Aydınlılarla birlikte girdi

Aydınlılar yeni yıla bütün geceye yayılan birbirinden güzel etkinliklerle girdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, yılın ilk kar yağışının yaşandığı Atatürk Kent Meydanı'nda ışık, ses ve lazer ışık gösterileri; konserler ve havai fişek gösterisiyle gönüllerince eğlendi.


Gecede sahneye sevilen sanatçı Gökçe çıkarken, sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yeni yıla Aydınlılarla birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yılının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.


Diğer taraftan Aydınlılar geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da suni karla beyaza bürünen meydanı doldurdu. Aileleriyle birlikte yeni yıl eğlencesinin tadını çıkaran Aydınlılar düzenlenen gece için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl geri sayımla birlikte havai fişek gösterisi düzenlenirken Aydınlılar da yeni yılın mutluluk getirmesini diledi.

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