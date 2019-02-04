Başkan Çerçioğlu, Yenipazar deve güreşlerini izledi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen deve güreşlerini izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güreş severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden ile birlikte güreş arenasına yoğun tezahüratlar altında giren Başkan Çerçioğlu'nu Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı karşıladı. Başkan Savcı ve Erden'le birlikte vatandaşları selamlayan Başkan Çerçioğlu'na CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ile meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de eşlik etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Yörük kültürünü yaşattığı ve desteklediği için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken kendisine yağlık hediye etti.

Güreşleri izledikten sonra tepe üzerinde kurulan güreş izleme alanını ziyaret eden Başkan Çerçioğlu yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Çerçioğlu vatandaşlara gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür etti.