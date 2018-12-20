Başkan Çerçioğlu, Yenipazar semt pazarında vatandaşla buluştu

Yenipazar semt pazarını ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip pazardan alışveriş yaptı.

Yenipazar'daki pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüsran Erden de eşlik etti. Pazarda özellikle kadınlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafının ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Yenipazar'a ve Aydın genelindeki yatırımlarına önümüzdeki süreçte de devam edeceklerinin altını çizdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar ve Yenipazar'a yaptığı hizmetler için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, başkan Çerçioğlu'na desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.