Başkan Çerçioğlu, Yenipazar'da muhtarla buluştu

Muhtarların aileleriyle birlikte katıldıkları buluşmada Başkan Çerçioğlu ve Erden'e CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, İYİ Parti Yenipazar İlçe Başkanı Tarkun İnceoğlu, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Toplantıda konuşan başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi'nin mahallere ve Yenipazar'a yaptığı yatırımlardan örnekler verip Yenipazar'a yatırımların önümüzdeki dönemde de aynı hızda devam edeceğinin altını çizdi.

Yenipazarlı muhtarlar ve aileleri, mahallerine ve Yenipazar'a yapılan yatırımların ve vatandaşlara verilen hizmetlerin devam etmesi için başkan Çerçioğlu'nu ve CHP Yenipazar Belediye Başkan adayı Yüsran Erden'i desteklediklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu, Yüsran Erden'le birlikte önümüzdeki dönemde de her vatandaşa ve mahalleye eşit ve adil yatırım yapacaklarını söyleyip birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Başkan Çerçioğlu, “Aydınlıların vefalı olduğunu, kendilerine verilen hizmeti unutmadığını sizler de biliyorsunuz. Ben de, Yüsran Başkan da birer Yenipazar ve Aydın sevdalısıyız. Şimdiye kadar mahallelerimize, Yenipazar'a yaptığımız yatırımlar ve vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın desteğiyle seçildikten sonra yine rozetimizi bir kenara bırakacağız ve her vatandaşımıza eşit hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonunda toplantıya katılan muhtarlar ve aileleri Başkan Çerçioğlu ve Erden'le birlikte gecenin anısına birliktelik pozu verdi.