Başkan Çerçioğlu, Yenipazar'da yerel fide dağıtımı yaptı

Ata tohumlarının korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar'da da fide dağıtımı yaptı. Başkan Çerçioğlu, yerel fidelerin korunmasının yerlilik ve millilik olduğunun altını çizerken bu yıl 4 milyon fide dağıtacaklarını söyledi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de başlayan yerel fide şenliği bugün Yenipazar'da devam etti. Vatandaşlara yerel fidelerden dağıtan Başkan Çerçioğlu'na Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy da eşlik etti. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'nun elinden aldıkları domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fideleri için teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu daha sonra Yenipazar pazaryerini ve Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden'i makamında ziyaret etti. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na fiyatların çok yüksek olmasından şikâyet etti. Üreticiler ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı.