Başkan Çerçioğlu, Yılmaz Özdil'e 'Mustafa Kemal' Kitabını İmzalattı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün Forum Aydın'da kitaplarını imzalayan gazeteci yazar Yılmaz Özdil'e bir araya gelerek yazarın çoksatan son kitabı “Mustafa Kemal”i imzalattı.

Başkan Çerçioğlu'yla bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Özdil, Başkan Çerçioğlu için kitabını imzaladı. Özdil "Mitinglerden mitinglere koşturuyorsunuz, iyi ki varsınız, bizlere güç veriyorsunuz. Anladığım kadarıyla açık ara" derken Başkan Çerçioğlu da "Siz de bize güç veriyorsunuz. Evet açık ara" diyerek kitabını imzaladığı için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu kendisine sırasını veren bir vatandaşa da teşekkür edip seçimlerden sonra makamında kahve içmeye davet etti.

Yılmaz Özdil'le buluşmasında Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti. Başkan Çerçioğlu kitabını imzalattıktan sonra Forum Aydın'ın içerisinde vatandaşlarla bir araya geldi.