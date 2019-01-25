Başkan Çerçioğlu yol çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Reisköy'de Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri'nin gerçekleştirdiği yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Reisköy'deki yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın her noktasında yatırımlarına devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımın yoğun gayretleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 50 yıldır yapılmayan işleri 5 yılda yaptık. Günde 18 saat çalışarak üst yapıdan altyapıya Aydın'a birçok yatırım kazandırdık. Bu yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Başkan Çerçioğlu'nu önümdeki dönemde de destekleyeceklerini ifade ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.