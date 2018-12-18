Başkan Çerçioğlu'na ‘Artı Değer' ödülü

Radyo Evi Derneği'nin (RADEV) düzenlediği RADEV Artı 2018 Ödülleri'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Aydın'a kattığı "artı" değerlerden dolayı "Yılın Pozitif Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülü verildi.

Yılın en prestijli radyo ödüllerinden olan ve bu yıl onuncusu düzenlenen RADEV Artı Ödülleri'nin ödül töreni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine birçok gazeteci, siyasetçi, akademisyen, bilim insanı, üst düzey bürokrat, iş insanı katıldı. Çeşitli kategorilerde birçok isme topluma kattıkları "artı" değerlerden dolayı ödül verilirken, başkan Çerçioğlu'na da yaptığı başarılı çalışmalar, Aydın'a ve Aydın Büyükşehir'e kattığı artı değerler nedeniyle "2018 Yılı Yılın Pozitif Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü" verildi.

Başkan Çerçioğlu "2018 Yılı Yılın Pozitif Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü"ne en yüksek katılımcı oyuyla değer bulundu. Başkan Çerçioğlu adına ödülü alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanvekili Tahir Olçum aldı. Olçum, yaptığı hizmetlerle Aydın'a kattığı artı değerler nedeniyle bu ödüle layık gören tüm radyo severlere ve katılımcılara başkan Çerçioğlu adına teşekkür etti.