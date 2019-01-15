Başkan Çerçioğlu'na Koçarlı'da muhtarlarla buluştu

Muhtarlarla toplantıda Başkan Çerçioğlu ve Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'e CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile CHP Koçarlı İlçe Yönetimi de eşlik etti. Muhtarlar, mahallerine her istedikleri yatırımı yapan Başkan Çerçioğlu'nu ve Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'ü önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Çerçioğlu, geçen 4,5 yılda Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'ya 58 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatarak; “Sizler de biliyorsunuz, göreve geldiğimizde suyu, yolu olmayan mahalleler vardı. Bu mahallelerimiz öncelikli olmak üzere bizden talebi olan her mahallemize ulaştık, ulaşmaya da devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'da yaptığı sakız koyunu projesi, Çakırbeyli Köy Pazarı, altyapı, yol gibi yatırımları hatırlatan başkan Çerçioğlu “Şimdiye kadar muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ne istedilerse yaptık. Bütün bu yatırımları yapmak için azimli olmak ve uğraş vermek gerekiyor. Bir de ben ve Mutlu başkan gibi Koçarlı sevdalısı, Aydın sevdalısı olmak lazım. Bizim gibi Aydınlı olmayanlar, Aydın'da yaşamayanlar sizlerin, mahallerimizin ihtiyaçlarını anlamaz” ifadelerini kullandı.

AYBA örneğinde olduğu gibi her vatandaşa hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Biz her vatandaşımıza eşit ve adil hizmet verdik, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Başkan Çerçioğlu'nun konuşması sık sık muhtarların alkışlarıyla kesildi. Muhtarlar “Biz sizin sayesinde mahallelerimizin yollarını yaptırdık, altyapımızı yeniledik” dedikleri Başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantı sonrasında muhtarlar başkan Çerçioğlu ve başkan Öztürk'le aile fotoğrafı çekildi.