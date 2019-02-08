Başkan Çerçioğlu'ndan Didim'de miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'la birlikte miting havasında açılış yaptı.

Didimliler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'yle sosyal belediyeciliği önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde sürdüreceklerinin vurgusunu yaptı.

Açılış töreninin yapılacağı yerde meşalelerle ve sloganlarla karşılanan Başkan Çerçioğlu'na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Örgütü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri eşlik etti.

Bir konuşma yaparak Didimlilere seslenen Başkan Çerçioğlu vatandaşları “Didim merhaba” diyerek selamladı. Aydın'da vatandaşlara hizmet verirken herkese eşit mesafede durup her vatandaşa eşit hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu “5 yıl içerisinde herkesi kucakladım. Önünüzdeki 5 yılda da her vatandaşımıza eşit hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim'e 100 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, ASKİ'nin 170 kilometre hat çalışması yaptığını söyleyip, Didim'de 126 kilometre yol çalışması yapıldığını da belirtti.

Vatandaşlara verdikleri destekler için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, AYBA örneğini vererek sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. “Yaptığımız yatırımların yanı sıra her zaman da fakir fukaranın yanında olduk. Pazarda ıspanağın, pırasanın fiyatını biliyorsunuz. AYBA'yla yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuşan Başkan Çerçioğlu “Mutfakta yangın var. Mutfaktaki yangını en iyi aramızdaki kadınlar bilir. Bu sebeple sosyal belediyeciliğe önümüzdeki dönemde de fazlasıyla önem vereceğiz” dedi.

Başkan Çerçioğlu, çiftçilerin zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade edip, çiftçilerinin tarlasında kalan ürünleri satın alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim bürosunun açılışı Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Atabay, Çankır ve Koçak tarafından yapıldı.