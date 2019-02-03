Başkan Çerçioğlu'ndan Erbeyli Mahallesine ziyaret

İncirliova'nın Erbeyli Mahallesini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Kendileriyle bir araya gelen Başkan Çerçioğlu'nu coşkulu bir şekilde karşılayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin istedikleri her yatırımı mahallelerine kazandırdığı için teşekkür etti. Mahalleliler “Her zaman bizim yanımızdasınız, biz de sizi yürekten destekliyoruz” ifadelerini kullanıp Başkan Çerçioğlu'yla hatıra fotoğrafı çekildi.

Vatandaşlar, mahallerine 20 yıldır yapılmayan yatırımları 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.