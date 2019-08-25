Başkan Çerçioğlu'ndan hafta sonunu ziyaretlere ayırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hafta sonunu Çakırbeyli ve Kavaklı pazarları ile Alamut'ta vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirdi. Köy pazarlarında hemcinsleri ile bir araya gelen başkan Çerçoğlu, kadınların daha fazla kazanabilmeleri için köy pazarlarının sayısını arttıracağını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hafta sonunu ikamet ettiği Çakırbeyli'deki köy pazarını ziyaret ederek başladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerçioğlu üretici kadınlarla birlikte börek açıp onların gönlünü aldı. Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar, yerli üreticiyi desteklediği ve Aydın'a kazandırdığı Köy Pazarları Projesi'yle kendilerini doğal ürünlerle buluşturduğu için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşların daha fazla köy pazarı açılması talebini de olumlu yanıtlayan Başkan Çerçioğlu, yakın zamanda vatandaşların doğal ürünlerle buluşmaya devam edecekleri yeni pazarların açılacağının müjdesini verdi.

Daha sonra Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çerçioğlu mahallelilerle sohbet edip vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi.

Köylerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar yeni taleplerini bizzat Büyükşehir Belediye Başkanına ilettiler.

Başkan Çerçioğlu mahalle ziyaretlerine Aydın'ın her ilçesinde devam edeceğini belirterek mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Sultanhisar'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki köy pazarını ziyaret eden Başkan Çerçioğlu haftalık, kadınlara destek için haftalık alışverişlerini de köy pazarlarından yaptığını söyledi. Aydın genelinde daha fazla pazar kurup daha fazla kadının evine ekmek götürmesini sağlayacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, yeni pazarları yakın zamanda hayata geçireceklerini belirtti.