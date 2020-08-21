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Başkan Çerçioğlu'ndan ‘hayırlı olsun' tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiği’ müjdesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tweetter hesabından ‘hayırlı olsun’ açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiği' müjdesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tweetter hesabından ‘hayırlı olsun' açıklaması yaptı.


Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildiği müjdesini vermesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğu yaptığı paylaşımda “Karadeniz'de bulunan doğal gazın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen mühendisimizden işçimize tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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