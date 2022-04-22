Başkan Çerçioğlu'ndan iftar yemeğinde, Başkan Ömer Günel'e tam destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan hakkındaki suçlamalar ile ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tam destek geldi. Başkan Ömer Günel ile birlikte Kuşadası'nda görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası'nda çok başarılı bir belediye başkanımız var. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız” dedi.

ARYA A.Ş'nin Gazibeğendi Tesisleri'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetiyle gerçekleşen iftar programına; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan yardımcıları, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. İftar yemeğinde Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından Kuşadası'nın başarılı Belediye Başkanı Ömer Günel için destek mesajı verdi.

“Başkanımızın sonuna kadar yanındayız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Öncelikle ne olursa olsun bir basın mensubunun bu şekilde darp edilmesini doğru bulmuyorum. Biz başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi de yanında. Aydınımızın milletvekilleri de yanında. Kuşadası'nda Başkanımız Ömer Günel çok başarılı bir yönetim sergiliyor. Bu gece bütün muhtarlarımızın yemekte olması bunun en büyük göstergesi. Ben olayı asılsız, dayanaksız ve iftira olarak görüyorum. Büyük bir özveri ile Kuşadası için mesai harcayan bir belediye başkanı bu tür işlerle uğraşmaz. Zamanında aynı şeyler benim de başıma geldi” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “İncinsen de incitme kültüründen gelen bir kardeşiniz olarak her ne kadar bu iddialar beni yaralamış ve üzmüş olsa da ben Ergün Poyraz'a bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenler gerekli cezayı mutlaka alacaklardır. Bu iftirayı atanlar da cevabı yargıda alacaklardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Özlem Çerçioğlu, Başkan Ömer Günel ile birlikte muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Ardından iki başkan muhtarlara Kuşadası'nda yapımı devam eden ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.