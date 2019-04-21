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Başkan Çerçioğlu'ndan ‘kınama' mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara Çubuk İlçesi’nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan protesto ve saldırıyı kınayarak, provokasyonu gerçekleştirenlerin ve azmettiricilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara Çubuk İlçesi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan protesto ve saldırıyı kınayarak, provokasyonu gerçekleştirenlerin ve azmettiricilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.


Saldırının sadece CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na değil ülkenin birlik ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Beleidye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı demokrasiye, barışa ve ülkenin iç huzuruna yapılmış bir saldırıdır. Bu açık provokasyonun azmettiricilerinin acilen yargı önünde hesap vermeleri gerekmektedir” dedi.

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