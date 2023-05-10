Başkan Çerçioğlu'ndan koyunları telef olan üretici kadına destek

Aydın'ın Köşk ilçesinde koyunları telef olan üretici kadının imdadına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yetişti. Üretici kadına ikisi dişi biri koç olmak üzere üç sakız koyunu hibe edildi.

beyköy Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan ve başından geçenleri anlatan Melek Yılmaz, “Sabahleyin bakmaya geldiğimde koyunlarımı telef olmuş olarak buldum. Hemen tanıdıklarıma haber verdim, Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ulaştım” dedi. Özlem Başkan'ın kendisine üç koyun gönderdiğini belirten Yılmaz, “Özlem Başkanımıza canı gönülden sonsuz teşekkür ediyorum. Daha öncesinde de çocuklarımın eğitimi için yardımcı olmuştu. Şimdi de böyle bir zarara uğradım ve başkanımız zararımı telafi etti. Onun hakkı ödenmez. Uzun yıllardır koyunculukla uğraşıyorum. Gelen koyunların ırkı da çok güzel. Bundan sonra da sürü mü sakız koyununa çoğaltacağım” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu adına hibe koyunları üretici Melek Yılmaz'a teslim eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ise, “Bugün sabah saatlerinde Melek Hanım bize ulaştı. Kendilerine Özlem Başkanımızın selamıyla üç sakız koyunu getirdik. Herkesin başına olumsuzluklar gelebilir. Aydın Büyükşehir Belediyesi iyi günde de, kötü günde de vatandaşımızın yanında” şeklinde konuştu.