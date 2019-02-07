Başkan Çerçioğlu'ndan miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de miting havasında açılış yaptı.

Kendisine destek vermek için açılışa katılan Çinelilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çerçioğlu'na Enver Salih Dinçer'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İYİ Parti Çine İlçe Başkanı Derya Karaca, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları eşlik etti.

Her zaman yanlarında oldukları ve destek verdikleri için Çinelilere teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Çine'ye 65 milyon liralık yatırım yaptık. Çine'de girmediğimiz yatırım yapmadığımız mahalle kalmadı. Ege Et'le Çineli üreticimizin elinden tuttuk. Sizler istediniz otogarımızı, düğün salonumuzu yaptık. Vatandaşlarımız Kalabak'a köprü istedi hemen yerine getirdik” diye konuştu. Başkan Çerçioğlu, Mutaflar Mahallesi'ndeki kadın üreticileri desteklediklerini belirterek her zaman kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çine'de 300 kilometre yol yapıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, ASKİ'nin de 118 kilometre hat çalışması yaptığını söyledi. Başkan Çerçioğlu, Başkan Dinçer'le önümüzdeki dönemde de Çine'ye yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.

Seçim bürosu Başkan Çerçioğlu, Enver Salih Dinçer, Ali Çankır, Tayfun Şahin ve Derya Karaca tarafından yapıldı.