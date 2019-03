Başkan Çerçioğlu'ndan miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı'nın Haydarlı mahallesinde S.S Haydarlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne tahsis edilen süt soğutma tankının açılışını yaptı.

Aydınlı çiftçileri desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu süt soğutma tankıyla birlikte çiftçilerin daha fazla kazanacağını söyledi. Başkan Çerçioğlu kooperatiften alınan sütlerin Ege Et marketlerinde satılacağını hatırlatıp hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağını belirtti.

'En büyük projem üreticileri desteklemek'

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'le birlikte Koçarlı'nın her mahallesine olduğu gibi Haydarlı'ya da birçok yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Mahallemize toplam 708 bin lira yatırım yaptık, sizlere hizmet etmeye de devam edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu "Bu bölgeyi kalkındıracaksak mutlaka çiftçi desteklenmeli. Benim en büyük projem bu. Sizin her zaman yanınızdayım. Bizde öyle uçuk kaçık projeler yok, ayağı yere basan projeler var. Sevgili Haydarlılılar, süt tankı istediniz yaptık. Siz isteyeceksiniz Mutlu Başkanımla beraber biz yapacağız" diye konuştu.

'Çiftçimizin her zaman yanındayız'

Kendisine "Bravo başkanım" diyen mahallelilere teşekkür eden Başkan Çerçioğlu Büyşükşehir Belediyesi'nin her zaman zor durumda olan çiftçinin yannında olduğunu hatırlatarak "Gün geldi köylümüzün ürünü ağaçta kaldı, tarlada kaldı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünleri satın aldık. Çünkü çiftçimiz o ürünün yüzüne bakıyor. O ürünün parasıyla borcunu harcını ödeyecek. Mutlu Başkanımla olduğumuz sürece hiçbir zaman tarlada ürününüz kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi her zaman alıcıdır" dedi.

Haydarlı ve çevre mahallelerden süt tankını kullanacak olan mahallelilere daha fazla kazanacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Süt tankını koyduk, bundan sonra süt kartellerine muhtaç değilsiniz. Litresini 10-15 kuruş daha yüksekten satın alacağız. Bu dört tonluk bir tank, iki tonluk da kamyonun üzerinde gezici bir tankımız var. Civar köylerden de sütleri toplayıp buraya getiriyoruz, kooperatif aracılığıyla da satıyoruz. Ege Et mağazalarında süt satışını başlattık" dedi.

'Sosyal belediyeciliğe devam edeceğiz'

Bir taraftan da sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadıklarının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu "Hiçbir vatandaşımız arasında ayrım yapmadık, yapmayacağız da. Bir tek kadınlara ayrımcılık yaptım. Çünkü bizler anneyiz. AYBA'ya 10 yıldır nerede ihtiyaç sahibi varsa ben 10 yıldır onun yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Hayatın ne kadar pahalı olduğunu, tencerenin nasıl zor kaynadığını biz kadınlar iyi biliyoruz. O yüzden iki yemek fabrikası kurduk, haftanın 5 günü sıcak yemek çıkartıyoruz. Mutlu Başkanımla her zaman fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süt soğutma tankının açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Öztürk'ün yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından yapıldı.