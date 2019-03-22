Başkan Çerçioğlu'ndan örnek şoföre teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, araç kullandığı esnada yerde gördüğü bayrağı kaldırarak bayrağa saygı konusunda herkese örnek olan şoför Mehmet Beşparmak'ı tebrik etti ve bir bayrak hediye etti. Başkan Çerçioğlu "Kuvayı Milliye topraklarında hemşerimizin bu davranışının çocuklarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Beşparmak ise "Özlem başkanıma bu güzel duyarlılığı ve hediyesi için çok teşekkür ederim. Desteklerimiz her zaman kendisiyle. Bayrağımızın yerde olmaması hep göklerde, gönderde olması gerekiyor. Mutluyum, gururluyum. Örnek davranıştan ziyade yapılması gereken bir vazifeydi. Vatandaşlarımız da yolcularımız da araçlarımıza bindiklerinde tebrik ettiler, gurur duyduklarını söylediler. Bu camiada olduğum için, bu mesleği icra ettiğim için de ayrıca mutluyum" dedi.

Aydın 133 No'lu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da Beşparmak'ı tebrik ederken, "Özellikle 18 Mart Şehitler haftası sebebiyle bu ay içerisinde daha hassas olmamız gereken bir dönem. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mehmet kardeşimi tebrik ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duyarlığından dolayı Mehmet Beşparmak'ı tebrik ederken "Bizleri bir arada tutan bayrağımıza olan saygısından dolayı Mehmet Beşparmak'ı kutluyorum. Kuvayi Milliye topraklarında hemşerimizin bu davranışının çocuklarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitlerimizi anıyor ve gazilerimize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.