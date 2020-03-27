Başkan Çerçioğlu'ndan personeline moral ziyareti

Sosyal mesafeyi koruma uyarısını yineleyen Başkan Çerçioğlu, hizmetlerin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi personelinin çalışmak zorunda olduğunu hatırlatarak, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

AYBA'yı ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, 65 yaş üstü vatandaşlara 10 yıldır hizmet verildiğini hatırlattı. Hassas bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın bizlere şu süreçte daha çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hizmetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evde kalmalarını yeniden rica ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Temizlik işleri personelimize, dezenfeksiyon ekiplerimize, arıza ve kanalizasyon ekiplerini artıran ASKİ personelimize ve sahadaki tüm personelimize özellikle teşekkür ediyorum. Kenti temiz tutmak zorundayız. Bizler çalışmak zorundayız. Bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmak zorundayız. Sürekli yardım taleplerinden dolayı Hızlı Çözüm Merkezimiz 444 40 09'te yoğunluk yaşanıyor. Özveriyle çalışan tüm Büyükşehir Belediyesi personeline Aydın halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışanlara sosyal mesafelerini korumaları ve hijyen kurallarına uymaları uyarısını yinelen Başkan Çerçioğlu, hizmetleri verirken personelin sağlığının en önemli unsur olduğunun altını çizdi.